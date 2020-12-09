Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

Скончался последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников. Ему было 78 лет.

Информацию о смерти Шапошникова РБК подтвердил руководитель аппарата "Клуба военачальников" Николай Дерябин.

"Маршалов у нас больше не стало, это был последний маршал рода войск — маршал авиации. Теперь только генералы армии и адмиралы флота", — уточнил Дерябин.

Точная причина смерти Шапошникова неизвестна, но в конце ноября у него диагностировали ковид и пневмонию. Несколько дней назад его состояние ухудшилось.

Шапошников родился 3 февраля 1942 года на хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им. С.И. Грицевца, а затем Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. В 1984 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

С 23 августа по 26 декабря 1991 года — министр обороны СССР. В 1991 году Шапошникову присвоено звание маршала авиации.