Бережливого экономика бережет. Как на Алтае реализуют самый трудовой нацпроект

"Производительность труда – ключ к благосостоянию народа" – один из основных экономических принципов Советского Союза. СССР давно нет, а это правило до сих пор работает. При этом часто для улучшения показателей достаточно пересмотреть процессы производства и избавиться от потерь и устаревших подходов. Именно на это направлен национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". В Алтайском крае в нем участвуют уже более четырех десятков предприятий.
Кому все это нужно?
Этот проект, как и остальные проекты и программы, направлен на реализацию главной стратегической цели, которую поставил президент Владимир Путин: к 2024 году Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Для этого нужно нарастить темпы экономического развития за счет производства конкурентоспособных товаров и услуг и сократить издержки.
Власти страны ставят задачу увеличивать производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство, ЖКХ) не менее чем на 5% в год.
Алтайский край сразу и активно включился в борьбу за "быстрее, выше, сильнее". Но у региона есть свой, особый интерес. Алтай богат только аграрным сырьем и делает ставку на развитие АПК и обработки. Власти очень заинтересованы в том, чтобы местные компании больше производили и получали более высокий доход. Растущая экономика – основа увеличения налоговой базы и рабочих мест.
И что, получается?
Для реализации национального проекта в крае запустили три региональных: "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", "Системные меры по повышению производительности труда", "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда".
Далее на базе КАУ "Алтайский центр кластерного развития" создали региональный центр компетенций. Сотрудники центра – эксперты, которые знают все о принципах бережливого производства. Их задача – оценить текущее состояние дел на предприятии, участвующем в проекте. И понять, что там делают не так.
Сейчас в проекте 43 предприятия из 130, которые могут в нем участвовать (это должна быть компания из базовой несырьевой отрасли с выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей). Большинство из них – представители обрабатывающей промышленности.
И они уже могут похвастаться первыми итогами. Например, барнаульский производитель мешков для стройматериалов и другой полипропиленовой продукции "Конти" лишь за полгода участия в проекте повысил производительность на 12%: работать здесь стали быстрее и эффективнее, выросла и выручка. А компания по изготовлению замороженных полуфабрикатов "Мороз" – на 15%.
В числе участников также Барнаульский пивзавод, Барнаульский молочный комбинат, барнаульский завод АТИ, Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения, "Алтайвитамины", "Антим", СК "Алтайкрайэнерго", Юго-Восточное ДСУ, Рубцовский завод запасных частей и другие.
Учиться никогда не поздно
Бережливому производству, повышению квалификации и даже новым навыкам сотрудников учат не только на рабочих местах. Сейчас государство компенсирует затраты работодателей на обучение в краевых образовательных организациях.
Специально под нацпроект в крае заработала "Фабрика процессов" (на базе Алтайского фонда МСП), программа подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности" (на базе Всероссийской академии внешней торговли в партнерстве с РАНХиГС и Сколково). Кстати, кейс алтайского предприятия "Зиас Машинери" вошел в сборник лучших практик по проекту в стране.
"В 2020 году Алтайский край реализовал все запланированные мероприятия по нацпроекту, несмотря на объективные сложности, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции", – рассказал заместитель министра экономического развития Алексей Ерохин.
А еще в крае работает программа "Акселератор экспортного роста", которая помогает отечественным экспортно ориентированным компаниям научиться разработке эффективного экспортного проекта.
Для участников нацпроекта доступны и финансовые инструменты. Например, Фонд развития промышленности предлагает льготные займы – на 50-300 млн рублей всего под 1 % годовых. Две алтайские компании ими уже воспользовались.
Большую поддержку получают все участники проекта. Даже несмотря на непростую экономическую ситуацию. Но расслабляться рано – работы на пути к благосостоянию народа еще много.
Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.
Комментарии
Кому все это нужно?
Этот проект, как и остальные проекты и программы, направлен на реализацию главной стратегической цели, которую поставил президент Владимир Путин: к 2024 году Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира.
Последние три года у вас только один "НацПроект" ДОРОГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Кроме дорог ни---ре--на и не делаете!!
11.12.2020 13:29
- гость -
Если он завтра уйдёт в отставку и в стране начнут проводить давно назревшие реформы, то результат этих реформ будет виден только лет через пять, да и то, если их проведут до конца, а не свернут как обычно. А то ведь у нас не любят когда больно, а реформы это больно. Вот Польша довела реформы до конца и теперь у них средний заработок 1400$ а в РФ всего 600, да и шуточки о польских сантехниках и проститутках куда-то исчезли с шутниками вместе.
и шуточки о польских сантехниках и проститутках куда-то исчезли
Да никуда вы не исчезли. Ты теперь тут пишешь.