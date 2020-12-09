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Азербайджанские яблоки и томаты запретят в России

, ИА "Амител"
В продукции находят вредные вещества
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 10 декабря в Россию запретят ввозить томаты и яблоки из Азербайджана. В Россельхознадзоре пояснили, что неоднократно информировали агентство продовольственной безопасности южной страны о вредных веществах в их продукции.

"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов – южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) – в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)", – отметили в ведомстве. 

Пресс-служба Россельхознадзора подчеркивает, что ограничительные меры направлены на сохранение фитосанитарного благополучия людей, пишет РИА Новости.  

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.12.2020 09:37
Митенька ржевский

"Вредные вещества"? А то, что вся водка в РФ производится из азербайджанского "нефтяного" спирта, всем пофигу?

9.12.2020 09:44
Чучмек

Митька, завязывай с препаратами, иначе бредить станешь ещё больше...

9.12.2020 09:44
- гость -

Что не смогли в карабахе, так решили яблочно-томатными санкциями? Вы кремляди этим добьетесь, что яблоки по 200-300 будут. Россияне как всегда будут довольны.

9.12.2020 09:53
- гость -

9.12.2020 09:44
- гость -

С какого они будут по 200-300? Средняя Азия и Китай рядом. Ближе, чем Азербайджан.

9.12.2020 09:54
- гость -

Ну так-то азеры с турками убили тысячи армянских пацанов, посеяли напряженность в регионе.
Поделом

9.12.2020 09:56
Чучмек

9.12.2020 09:44
- гость -

Не смогли что? Подробнее можно?

9.12.2020 10:08
Кока-кольщик

С какого они будут по 200-300? Средняя Азия и Китай рядом. Ближе, чем Азербайджан.

С того, что Азербайджам — крупнейший поставщик яблок в Россию, то есть если это решение будет продолжительным, оно не может не сказаться на уровне предложения, а значит и на цене. При этом за последний год яблоки в России уже подорожали на 30%.

9.12.2020 10:12
ВЕТЕРАН 22RU

Цитата: "С того, что Азербайджам — крупнейший поставщик яблок в Россию"
Главное не картошки!
Яблоки мне как то круглый год не по климату, перебьюсь, осенью своих поем и на год хватит!

9.12.2020 10:14
ВЕТЕРАН 22RU

Главное, что не картошку запретили а яблоки в нашем климате продукт сезонный поели своих осенью и на год хватит, как то не скучаю!

9.12.2020 10:15
Хрюндель

Прекрасно! Я своих яблок в этом году продал на 40 т.р. А год был по яблокам плохим. И ваще, граждане, хорош жрать забугорное.

9.12.2020 10:17
Кока-кольщик

Главное не картошки!
Яблоки мне как то круглый год не по климату, перебьюсь, осенью своих поем и на год хватит!

Очередной эгоист "мне не надо - значит, никому не надо!"

9.12.2020 10:18
- гость -

10:12
ВЕТЕРАН 22RU
Картоху нам поставит дружественный Израиль.

9.12.2020 10:18
- гость -

9.12.2020 10:08
Кока-кольщик

С чего он крупнейший?
2019г ."Больше всего яблок — 179 тыс. т — было отгружено из Молдовы."
Яблоки как были прошлой зимой так и есть. На рынках примерно 60-100.

9.12.2020 10:19
Тётя Мотя

Ну в Сибирь сколько тех азербайджанских завозят! Мне и не попадались ни разу. Яблочки в Средней Азии хорошие. Ну Китай, наверное...

9.12.2020 10:19
- гость -

09:54
- гость -
Ну так-то азеры с турками убили тысячи армянских пацанов, посеяли напряженность в регионе.
----
Так там война была. Что не так?

9.12.2020 10:22
- гость -

Азербайджанские яблоки и томаты запретят в России
----
Тухлая ответочка туркам, за двух клоунов с НТВ, которые пытались цап-царапнуть..непонятно что. Поделом.

9.12.2020 10:48
- гость -

а также ответка за сбитый вертолет.

всё прогнозируемо

9.12.2020 10:51
Гость

Уважаемый Амик, могу за небольшую плату стать вашим редактором и проверять на грамотность ваши статьи, дабы вы не позорились больше))

9.12.2020 10:58
Митенька ржевский

Чучелу: Погугли по запросу "нефтяной спирт из Азербайджана".

9.12.2020 11:00
Наташа

А , что с нашими "садами при донья" это просто реклама? И этот суррогат делают из того , что привозят в бочках?

9.12.2020 11:03
Митенька ржевский

Была такая в Бийске компания, которая производила "натуральные" соки под ТМ "Добрыня"... Не видел там гор яблок, томатов и ананасов, зато видел 200-литровые бочки, густо испещрённые китайскими кракозябрами...

9.12.2020 11:04
горожанин

У меня предложение Амик ставьте под публикациями фамилии Авторов а то как то не честно мы, читатели, представляемся а у вас кто пишет ...?

9.12.2020 11:05
- гость -

9.12.2020 10:58
Митенька ржевский
Чучелу: Погугли по запросу "нефтяной спирт из Азербайджана".

Если спирт из нефти, почему он не черный как нефть? Обесцветили заразы?

9.12.2020 11:08
Митенька ржевский

9.12.2020 11:05
- гость -
***
... а по поводу бензина ни разу в жизни аналогичного вопроса не было?

9.12.2020 11:40
- гость -

9.12.2020 11:08
Митенька ржевский

И сколько существует различных сортов бензина?
Чем от него отличается С2Н5ОН в плане производства?
С зерна сивухи может быть в разы больше, чем в синтетике.

9.12.2020 11:49
- гость -

11:05
- гость -
Если спирт из нефти, почему он не черный как нефть?

Ой, дурак, ой дурааак!

9.12.2020 11:50
- гость -

Арцах до войны двенадцать тысяч, теперь три тысячи км. Армянские войска полностью выведены, в оставшихся под контролем пригородах Степанакерта остаются российские миротворцы. Полное поражение. Дырка от бублика вам досталась, а не Карабах.

9.12.2020 11:50
- гость -

11:40
- гость -
Чем от него отличается С2Н5ОН

Ты его хоть с гогна гони - будет прозрачным.

9.12.2020 11:51
- гость -

11:50
- гость -
Арцах бла бла бла

Рано вертолёт им подсунули, нужно было дать Азероту дойти до столицы кастетных войск.

9.12.2020 11:55
- гость -

Кстати, а как дела у армянского убийцы спецназёра ГРУ РФ? Помню, что выпустили, где он сейчас?

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