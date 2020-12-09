Азербайджанские яблоки и томаты запретят в России

С 10 декабря в Россию запретят ввозить томаты и яблоки из Азербайджана. В Россельхознадзоре пояснили, что неоднократно информировали агентство продовольственной безопасности южной страны о вредных веществах в их продукции.

"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов – южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) – в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)", – отметили в ведомстве.

Пресс-служба Россельхознадзора подчеркивает, что ограничительные меры направлены на сохранение фитосанитарного благополучия людей, пишет РИА Новости.