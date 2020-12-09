Барнаульские баскетболисты показали характер в Ростове-на-Дону

Баскетболисты клуба "Барнаул" одержали волевую победу в Ростове-на-Дону. Очередной матч чемпионата Суперлиги-2 против аутсайдера турнира – клуба "Барс-РГЭУ" – состоялся 8 декабря и завершился со счетом 70:64 (8:23, 22:19, 16:12, 24:10).

Команда Евгения Горева проиграла первую четверть с разницей в минус 15 очков. В дальнейшем алтайские баскетболисты медленно сокращали отставание, а решающего перелома сумели добиться лишь в заключительной четверти игры. Самым результативным в составе "Барнаула" стал Дмитрий Злобин. Он набрал 13 очков, а также сделал 10 подборов и шесть перехватов.

"Барнаул" вновь поднялся на первое место турнирной таблицы. Ростовчане остаются на последней, 11-й строке. 19 декабря алтайская команда в гостях сыграет против одного из главных конкурентов в борьбе за лидерство – баскетболистов клуба "Тамбов".