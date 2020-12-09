Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества. Он подчеркнул, что все поколения объединяет преклонение перед подвигами героев.
"Каждый героический поступок, каждый человек, совершивший его, оставляет свой яркий след в истории, в человеческой памяти. Вновь и вновь подтверждают, что стойкость, воля и искренняя любовь к Отчизне обладают удивительной силой, для которой не существует преград", – сказал Путин в эфире канала "Россия-24".
По мнению главы государства, "летопись российской славы никогда не будет прервана".
Ранее amic.ru писал о том, что в День Героев Отечества губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил жителям региона присоединиться к акции #Герои22 и вспомнить земляков, которые совершали героические поступки.
Комментарии
Почему господа без масок? Закончится все ковидом.
Навка усатый ковид же где-то словил.
Да ладно,чего уж там
Кадырова не забыл поздравить ?
Там еще лепший друг Серега, тоже как новогодняя елка весь в цацках, где? Какую?, войну выиграл, ...
героев России Усманова, Ротенберга, Сечина и т.д. уже поздравили?