Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества. Он подчеркнул, что все поколения объединяет преклонение перед подвигами героев.

"Каждый героический поступок, каждый человек, совершивший его, оставляет свой яркий след в истории, в человеческой памяти. Вновь и вновь подтверждают, что стойкость, воля и искренняя любовь к Отчизне обладают удивительной силой, для которой не существует преград", – сказал Путин в эфире канала "Россия-24".

По мнению главы государства, "летопись российской славы никогда не будет прервана".

Ранее amic.ru писал о том, что в День Героев Отечества губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил жителям региона присоединиться к акции #Герои22 и вспомнить земляков, которые совершали героические поступки.