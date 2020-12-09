Пьяный барнаулец напал на женщину в лифте и снял с нее кольцо

В Барнауле мужчина напал и ограбил женщину в лифте. Подозреваемого уже задержали.

"35-летняя горожанка в дневное время зашла в подъезд жилого дома, а вслед за ней в лифт вошел неизвестный мужчина. Во время движения лифта незнакомец внезапно схватил женщину за шею и потребовал отдать деньги и золотые украшения", – рассказали в региональном МВД.

Мужчина забрал у пострадавшей 500 рублей и обручальное кольцо, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 46-летнего мужчину. Он признался, что в момент совершения преступления был пьян.

Возбуждено уголовное дело.