Владимир Золотарь вернулся в Барнаул, чтобы поставить спектакль

Известный театральный режиссер Владимир Золотарь вернулся в Барнаул. Ранее он несколько лет был главрежем Алтайского театра драмы.

Корреспонденты "Вести Алтай" встретили Золотаря во время читки на проекте "Время. Ч". Золотарь рассказал, что в ближайшее время приступит к работе над постановкой, а о том, что именно он поставит, станет известно чуть позднее. Пока подробностей о грядущей работе не знают даже актеры.

Владимир Золотарь был главным режиссером Алтайского театра драмы с 2002 по 2008 год. В 2009 его номинировали на "Золотую маску".

Ранее amic.ru писал о том, что новое здание алтайского театра кукол "Сказка" начнет принимать посетителей в марте 2021 года.