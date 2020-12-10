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Шах и мат, Netflix. В "Читай-городе" скупают экземпляры книги "Ход королевы"

, ИА "Амител"
Спрос на первоисточник популярного сериала увеличился в 3,5 раза

Сериал "Ход королевы" от Netflix уже считают самым популярным проектом последних лет: за четыре недели его посмотрели более 60 миллионов человек. Теперь зрители заинтересовались книжной версией драмы. Так, в сети "Читай-город" первоисточник сериала покупают в 3,5 раза чаще по сравнению с летним периодом, когда книга только появилась на полках магазинов. 

Представители "Читай-города" также отмечают, что на продажи наборов для игры в шахматы сериал не повлиял. Спрос остается примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

Книга "Ход королевы" или "Ферзевый гамбит" впервые увидела свет в 1983 году, за год до смерти автора. Ее написал американский писатель-фантаст Уолтер Тевис. В центре сюжета – шахматный вундеркинд, сирота Бет Хармон. Она мечтает стать лучшим шахматистом в мире, а также борется с вредными привычками, разрушающими ее жизнь.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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