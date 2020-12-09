Российского военнослужащего оштрафовали за избиение солдат

На Сахалине военнослужащего оштрафовали за избиение двух подчиненных. Инцидент произошел в августе 2020 года.

"Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом за совершение преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") осужден военнослужащий <...> назначено наказание в виде штрафа в размере 85 тысяч рублей", – пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южно-Сахалинского гарнизонного суда.

Установлено, что осужденный толкнул потерпевшего двумя руками, а затем нанес ему два удара кулаком и один удар ногой в грудь. За товарища решил вступиться еще один солдат, которого осужденный ударил головой об стену, пережал дыхательные пути и бил по телу и голове. Также он угрожал потерпевшим осколком стекла.

Ранее amic.ru писал о том, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который осенью 2019 года расстрелял своих сослуживцев, попросил прощения у выжившего алтайского солдата Владислава Шпака и жены погибшего капитана Владимира Евсеева в ходе судебного заседания.