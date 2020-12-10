Сказка к нам приходит. Новогоднее настроение окутало улицы Барнаула

Фото и видео: Екатерина Смолихина / amic.ru

До Нового года остается ровно три недели, психологи советуют разными способами поднимать себе настроение и настраиваться на праздничный лад. Amic.ru бесплатно делится секретом: новогодние эмоции может подарить простая прогулка по улицам Барнаула, которые уже украшает яркая и разноцветная иллюминация. Наш фотограф Екатерина Смолихина прошлась по вечернему городу и с утра на планерке обрадовала, что избавилась от своей осенней депрессии. Вам не хочется ждать вечера, чтобы побороть хандру? А и не ждите. Специально для вас Катя подготовила фотоподборку новогодних украшений с улиц Барнаула. Пусть сказка приходит прямо сейчас.