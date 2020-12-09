Бывший советник Бориса Ельцина назвал имя ответственного за развал СССР

Процесс развала Советского Союза запустил бывший лидер СССР Михаил Горбачев. Об этом заявил экс-советник бывшего президента России Бориса Ельцина, Сергей Шахрай. По его словам, главной причиной развала Союза стал распад КПСС, который завершился к 1 октября 1991 года.
Экс-советник Ельцина отметил, что сами по себе Беловежские соглашения не были причиной распада СССР, они только констатировали факт, пишет "Газета.Ру". Ельцин в этом не виноват, уверен Шахрай.
Напомним, Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ) были подписаны 8 декабря 1991 года главами России, Белоруссии и Украины. 25 декабря Горбачев сложил с себя президентские полномочия.
Как уже сообщал amic.ru, ранее Михаил Горбачев рассказал, каким бы был мир, если бы СССР не распался. Он подчеркнул, что не хотел развала страны.
Комментарии
Капитан очевидность
господи, да все постарались
Говорил я вам – Не прислушались... Так и получилось! ... Так и получилось! Как говорил я вам...
Этот гнилой совок к 1991 на фиг никому не нужен был вот и развалился.
долго гнил, с 1953 года, 38 лет...
в то же время РФ процветает уже 29...
Совершенно не понятно чего хотелось реформаторам тех лет и чего они добивались.
Можно было реформироваться по образу Китая, но решено было уничтожить страну.
"Кто совершил госпереворот 1991 года?". Е.Ю.Спицин на радио Вести-FM в программе "Медвежий угол.
и ещё:
Беседа с Е.Ю.Спициным. Ельцин, Гайдар, Чубайс. ГКЧП. Как это было?
Совершенно не понятно чего хотелось реформаторам тех лет и чего они добивались.
Вы точно тогда не жили! Людям жрать хотелось. Одежду нормальную, предметы быта. Избавиться от этой гнилой коммунистической идеологии хотелось. Необходимость реформ была вполне очевидна.
9.12.2020 13:44
- гость -
Можно было реформироваться по образу Китая.
США бы не повезли свои производства в Россию. Не мечтайте.
Ещё один блаженный дурачок. Этот "пилот" (Горбачев) встал за штурвал уже обреченного "лайнера" (СССР). Скажите спасибо "лётчику" что продлил жизнь вашему любимому "судну" ещё на пять лет, заняв деньги на Западе.
История ходит по кругу. Сев на нефтяную иглу в 70-х годах в пик её цены, коммуняки разжились кучей почти дармового бабла. Вместо того чтобы направить их на развитие и модернизацию экономики собственной страны, они начали проводить активную "внешнюю политику", раздавая деньги всяким упырям в Африке и Южной Америки. Мало того полезли в Афганистан. В итоге буквально просрав всё нажитое, на фоне рухнувших цен на нефть, коммуняки просто обанкротились. Никакой Горбачев тут не мог быть причиной этого фиаско. Отличие нынешней ситуации от той только в том что Путин так долго находится у власти, что он целиком и полностью несёт ответственность за то что происходит сегодня. Так что нынешняя вертикаль ещё жестче будет чем у коммуняк, любителям СССР всё должно быть "в жилу".
Можно было реформироваться по образу Китая
Можно было, но это было возможно года так до 1980. Потом началось загнивание и уже было поздно. Россию тоже можно было спасти года так до 2012.
Можно было реформироваться по образу Китая, но решено было уничтожить страну.
после 1956 года нет...
хотя китайцы предупреждали )))
«К власти в СССР после 1953-го пришли националисты и карьеристы-взяточники. Покрываемые из Кремля. Когда придёт время, они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами как феодалы и крепостники...»
Мао Цзэдун, «Новый Китай», Пекин, 1964, N 12.
Ну теперь то есть чего пожрать, только не понятно из чего.
Помер Максим, да чёрт с ними!
Ледокол "Красин"...
Сколько же минуло лет?
Красен, красен
был у отца партбилет.
9.12.2020 14:02
- гость -
Китай сам сейчас вышел на скользкую дорожку, отменив обязательную внутрипартийную ротацию. Как показала история застой во власти приводит к гниению во всей стране. Си Цзиньпин конституционно закрепил за собой кресло председателя, теперь у него нет стимулов работать хорошо.
9.12.2020 13:52
АБОРИГЕН
Тяжело наверное тебе живется, с чистым, незамутненным интеллектом сознанием?
Поиск виновных главная русская забава, пользы не какой, зато жутко интересно. У конца ссср был логичный конец. Неожиданным для народа из за доверия к гос пропаганде. Неожиданным для руководства страны он стал по причине всеобщей не компетенции.
9.12.2020 14:12
- гость -
Что, за совчину подгорает? Ничего уж не поделаешь.
Боря,ты согласен с Путиным В.В. что всё дело в той бомбе,которую заложил Ленин В.И. в 1922-ом году?
Ну да, Горбачёв виноват! А то, что советские люди пили, курили, врали, воровали во всё возраставших масштабах ни при чём. Они и на Путина потом спихнут всю ответственность, хотя сами с упоением орали - "Крым наш!"
Итальянец,Крым чей?
я конечно извиняюсь, а Новороссия то будет?
Новороссия будет обязательно.Но потом.