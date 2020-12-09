Бывший советник Бориса Ельцина назвал имя ответственного за развал СССР

Процесс развала Советского Союза запустил бывший лидер СССР Михаил Горбачев. Об этом заявил экс-советник бывшего президента России Бориса Ельцина, Сергей Шахрай. По его словам, главной причиной развала Союза стал распад КПСС, который завершился к 1 октября 1991 года.

Экс-советник Ельцина отметил, что сами по себе Беловежские соглашения не были причиной распада СССР, они только констатировали факт, пишет "Газета.Ру". Ельцин в этом не виноват, уверен Шахрай.

Напомним, Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ) были подписаны 8 декабря 1991 года главами России, Белоруссии и Украины. 25 декабря Горбачев сложил с себя президентские полномочия.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Михаил Горбачев рассказал, каким бы был мир, если бы СССР не распался. Он подчеркнул, что не хотел развала страны.