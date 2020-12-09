В Алтайском крае смягчат требования к работе пивных магазинов

Ограничения на работу пивных магазинов введут в Алтайском крае. Депутатам ко второму чтению пришлось смягчить закон по требованию прокуратуры, пишет "Политсибру".

В первом чтении было принято решение о запрете на продажу алкогольной продукции в многоквартирных домах, если площадь зала для обслуживания в городе меньше 30 кв.м, а в селах – меньше 20 кв.м.

Прокуратура решила, что введение разных ограничений поставит предпринимателей в неравное положение, поэтому для всех установили одинаковое требование – не менее 30 кв.м. Если закон примут, то запрет вступит в силу с 1 марта 2021 года.

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