Студентка АлтГТУ стала победителем Всероссийского турнира по поинтфайтингу

С 3 по 6 декабря 2020 года в Москве прошел Всероссийский турнир по кикбоксингу. Соревнования проходили по таким дисциплинам, как поинтфайтинг, лайт-контакт, сольные композиции, фулл-контакт, К1.

Алтайский край представлял спортивный клуб "Ликон". В его составе – студентка строительно-технологического факультета АлтГТУ Марина Черненко, которая заняла первое место в дисциплине поинтфайтинг.

"Турнир очень понравился, собралось достаточно большое количество участников с других регионов. Что касается самих соревнований, то до этого проходили недельные сборы под руководством главного тренера сборной России Михаила Герасимова, он корректировал работу, давал новые комбинации. И поэтому к самому турниру я подошла в отличной форме", – рассказывает Марина Черненко.

Спортсменка также отметила, что, несмотря на большое количество участников, все необходимые требования безопасности в условиях пандемии организаторы турнира выполнили.