Евгений Петросян заявил о мести Первого канала

Юморист Евгений Петросян на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" рассказал о том, как повели себя представители Первого канала после его ухода. По словам артиста, его высмеивали в разных передачах и предлагали вернуться, но он не согласился.

Петросян рассказал, что руководство Первого канала захотело разобрать на части программу "Кривое зеркало", но юморист не позволил им этого сделать. Тогда, утверждает Петросян, программу стали показывать все чаще и чаще, чтобы она быстрее надоела зрителю.

Кроме того, уход Петросяна спровоцировал подколы со стороны участников КВН. Артист считает, что этому способствовали руководители канала.

Ранее amic.ru писал о том, что российская телеведущая, экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко, засомневалась в биологическом отцовстве ребенка своего бывшего мужа от его новой возлюбленной.