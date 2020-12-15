После рака груди жизнь продолжается: воссоздать орган и эстетику можно при удалении

Как и любое онкозаболевание, рак груди – опасный диагноз. Но еще это диагноз, наносящий серьезный урон по самоощущению женщины: да, я борюсь, да, я смогу победить болезнь, но что дальше? Как жить после удаления (частичного или полного) груди? Тем более если женщина молодая.

В интервью Екатерина Ногайцева, ведущий специалист "Клиники Пасман" рассказала, как современная реконструктивная пластика молочной железы способна восстановить грудь и эстетику, даже если у пациентки убрали все. Как даже из ничего создать новую грудь, и достаточно красивую.

– Кому может понадобиться реконструкция груди?

– Реконструктивные операции показаны чаще всего вследствие онкологических операций, если по какой-то причине женщина получила деформированную молочную железу либо осталась полностью без нее. Тогда проводится полное восстановление молочной железы или воссоздание более эстетичной ее формы, деформированной вследствие онкологической операции, чтобы женщина могла жить дальше полноценной жизнью, выходить на улицу, строить личные отношения, заниматься любимым делом, ходить на пляж, в бассейн и т.д., не чувствуя дискомфорта.

Реконструкция подразумевает восстановление – настолько, насколько возможно, безусловно, с максимальным восстановлением эстетики. Реконструкция и эстетика идут бок о бок.

– Какие варианты реконструкции есть у пациенток с раком груди?

– Все зависит от ситуации. Если пациентка еще не оперированная с диагнозом рака молочной железы и предстоит удаление образования, мы предлагаем сразу, в ходе одной операции выполнить и удаление, и восстановление. Сразу убрать ткань, выполнить подмышечную лимфоденэктомию (удаление подмышечных лимфоузлов – это онкологический стандарт), сразу поставить имплантат под мышцу и больше к этому не возвращаться.

Если пациентка пришла после операции: например, три месяца назад у нее была широкая секторальная резекция, убрали треть или четверть железы и выполнили подмышечную лимфоденэктомию, она пролечилась, и ее теперь смущает эстетическая сторона вопроса, мы проводим реконструктивную операцию на оперированной молочной железе. Можно сделать липофилинг – своей же жировой тканью наполнить молочную железу, воссоздать недостающий объем. Либо устанавливаем имплантат. Есть разные варианты в этом случае.

А если пациентке, допустим, полгода назад полностью удалили молочную железу, и там, где должна быть молочная железа, на передней грудной стенке просто плоско и рубец, выполняется отсроченная реконструкция с установкой под большую грудную мышцу экспандера. В течение трех-четырех месяцев мы этот экспандер заполняем определенным объемом жидкости, чтобы растянуть потихоньку и мышцу, и кожу вместе с рубцом, формируем объем, который нам нужен, а когда мы достигнем этого объема, удаляем экспандер и ставим в это место имплантат. Это отсроченная реконструкция, когда груди нет, и мы ее создали сами.

– А если было полное удаление, можно восстановить не только грудь, но и ареолу и сосок?

– Конечно. И тут вариантов несколько. Можно это сделать как из собственных тканей, так и нет. Если на своей груди большая ареола и сосок, мы берем с нее ткани и создаем на новой груди новую ареолу и сосок – просто пересаживаем. Если нет, это можно сделать из ткани малой половой губы, – варианты есть. Но часто пациентки этим не слишком обеспокоены, и делают татуировку в виде соска и ареолы, либо прикрывают это место татуировкой в виде крыла ангела и т.д. – у кого какая фантазия. Для многих женщин ареола – не самая важная часть, им главное восстановить грудь и иметь возможность надевать бюстгальтер, носить купальник, не отличаться от других женщин ни дома, ни на улице, ни в каких других ситуациях.

Важно, чтобы женщины понимали: даже если у вас убрали все – варианты есть. Из ничего можно создать новую грудь, и достаточно красивую. На консультациях мы рассказываем, какие варианты есть в каждом конкретном случае, показываем, как это может выглядеть, как происходит восстановление, что получается в результате различных операций.

– Реконструктивные операции – это сложные операции?

– Сложные, более сложные, чем просто эстетические. Ведь это и другие пациенты – многие после радикальных операций, химиотерапии, лучевой терапии, у них ткани уже другие, есть рубцы. При обычной эстетической операции обычная здоровая пациентка пришла, ей поставили имплантат, и у нее все зажило за две недели, потому что иммунитет хороший. В реконструктивной пластике пациенты другие, показатели здоровья у них другие, они через многое прошли и тяжелее восстанавливаются.

– Наверное, имеет значение и их эмоциональное состояние?

– Конечно. Поэтому если у пациентки с диагнозом еще не было онкологической операции и удаления тканей, мы рекомендуем одномоментные операции с реконструкцией. Реконструктивная хирургия – это не только радикально пролеченное онкозаболевание, но и сразу воссоздание утраченного органа – молочной железы или части молочной железы, чтобы женщина сразу могла жить полноценной жизнью, выходить на улицу не страдая, понимая, что у нее тут не пустое место, а новая молочная железа.

Не надо тянуть и рассуждать: сначала сделаю радикально, потом сделаю химию, потом пооблучаюсь, потом приду, и мне что-нибудь восстановят – это все лишнее. Лучше закрыть эту тему сразу и больше к ней не возвращаться, не получать несколько операций и наркозов, не переживать страшный путь без груди, а прооперироваться радикально, сразу сделать красиво и потом просто наблюдаться, получать требуемое лечение, но уже жить с грудью.

Реконструктивная операция никак не влияет на дальнейшее лечение и восстановление. Одноэтапные мастэктомии (удаление молочной железы) и реконструкции входят в стандарт лечения, это такой же стандарт лечения, как химиотерапия, лучевая терапия и т.д. Это не выдумка отдельных хирургов или клиник. Просто делать такие операции могут не все – только те онкологи, которые имеют сертификат пластического хирурга. Просто онколог не может это сделать.

Эстетическое восстановление способствует более позитивному настрою пациенток, большей мотивированности к борьбе с болезнью, жажде жизни, спокойствию: я и борюсь, но я еще и красивая при этом.

Психологический настрой очень важен. Благодаря таким операциям пациентки меньше подвержены депрессиям, более оптимистичны, им проще пережить диагноз, если после операции они видят себя красивыми. Потому что удаление большей части молочной железы или всей молочной железы женщина воспринимает очень болезненно, особенно молодая. И это нормально.

Мы заинтересованы в том, чтобы пациентка ушла от нас радикально пролеченная, красивая и довольная. Именно поэтому оказываем всю необходимую помощь по онкологическим заболеваниям: от диагностики до лечения (химиотерапия, гормональная терапия, операции) и восстановления, в том числе с помощью пластической хирургии, а также проводим дальнейшее наблюдение.

Специально для иногородних пациентов в клинике есть бесплатные предварительные Skype-консультации. Записаться на очную или дистанционную консультацию к Екатерине Ногайцевой, чтобы узнать обо всех возможностях исследования, лечения, операций и восстановления, можно по телефону: +7 (383) 284-30-53 с 8:00 до 20:00 (время по Новосибирску). Или по номеру персонального менеджера: +7 923 241-71-47 с 9:00 до 18:00 (время по Новосибирску). Он согласует удобное для вас время и дату консультации.

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