Россиянина обвинили в шпионаже в Дании

Прокуратура Дании обвинила в шпионаже россиянина, который проживает на территории страны. Мужчину обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях.

"Гражданину России, проживающему в Дании, в среду предъявлено обвинение в шпионаже. Обвиняемый находится под стражей с июля", – отмечает издание Reuters.

Одна из местных газет сообщает, что задержанный по обвинению в шпионаже россиянин находится под стражей с июля 2020 года.

Ранее amic.ru писал о том, что задержанных в Турции российских журналистов Алексея Петрушко и Ивана Малышкина могут обвинить в шпионаже. Сотрудники российского телеканала перестали выходить на связь 3 декабря.