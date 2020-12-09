Такой день. Новый год за 16,7 млн и затяжные снегопады в Алтайском крае

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 8 декабря. Без коронавируса.

Представители барнаульской мэрии объяснили, почему украшение города к Новому году стало почти в два раза дороже, чем в прошлые зимние праздники. Большая часть средств уйдет на подготовку льда — 10,3 млн из 16,7).

17 декабря состоится пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. В первые дни жители Алтайского края активнее других предлагали вопросы для президента.

Синоптики предупреждают о том, что снегопады на территории Алтайского края не закончатся до конца нынешней недели. Кстати, последствия снегопадов на дорогах заметны уже. Барнаульцам дважды в день пришлось стоять в девятибалльных пробках.

Очередное заседание по вопросу долгостроя на Ленина, 195а, прошло в Барнауле. Готовность дома планируют обеспечить до конца года.

Депутат Хабарского райсовета Алтайского края Валентина Завацкая обратилась к АКЗС с просьбой помочь получить препарат для борьбы с онкологическими заболеваниями. Парламентарий не может найти лекарство уже несколько месяцев.

Сенатор от Алтайского края, бывший глава региона Александр Карлин провел онлайн-прием населения. Все поступившие вопросы Карлин взял на личный контроль.