В Барнауле проверяют правила продажи петард и салютов

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю совместно с полицейскими и представителями комитетов по торговле в преддверии новогодних праздников проверяют магазины, которые реализуют пиротехнические изделия. Специалисты проводят с продавцами профилактические беседы, проверяют наличие средств пожаротушения и сертификаты на продукцию.

По словам сотрудников МЧС, в последние годы практика показывает, что лицензированная пиротехника практически вытеснила с рынка дешевые подделки. При этом горожан предостерегают от покупки петард и салютов в несанкционированных местах.

Кроме того, в МЧС напоминают, что продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена.