Мощное землетрясение произошло в Сибири

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло ранним утром в Бурятии. Подземные толчки также зафиксировали на территории Иркутской области, информируют в региональном ГУ МЧС.

"10 декабря в 05:44 по местному времени произошло землетрясение с эпицентром в Кабанском районе Республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре – 7,6. В Иркутске ощущалось 5-6 баллов", – рассказали в ведомстве.

На текущий момент сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Идет сбор данных о возможных разрушениях в соседних с Бурятией районах Иркутской области.

Напомним, что в конце ноября произошло землетрясение в Республике Алтай.