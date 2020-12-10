Жителей Алтайского края и соседних регионов на новогодние каникулы приглашают в Барнаул

Туроператоры приглашают гостей Барнаула посмотреть празднично украшенный город и почувствовать атмосферу Нового года и Рождества. Для туристов разработали специальные семейные программы – "Барнаул новогодний", "Зимние каникулы в Барнауле", "Барнаул + Белокуриха".

Как уточняет пресс-центр мэрии, во время новогоднего путешествия по Барнаулу гости увидят исторические достопримечательности, побывают на экскурсиях в музеях, в том числе в музее шоколада.

По желанию туристы смогут принять участие в новогодних мастер-классах, квестах и посетить Барнаульский зоопарк. Обязательным мероприятием является посещение главной елки Алтайского края, снежных городков.

Узнать подробную информацию о новогодних турах можно по телефону: 8 (3852) 37-03-42.