Четверг, 10 Декабрь, 13:46

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,31
€ 88,94
-7°


2541199 +0
Обь
39см -11

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Жителей Алтайского края и соседних регионов на новогодние каникулы приглашают в Барнаул

, ИА "Амител"
Для туристов разработали специальные программы
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Туроператоры приглашают гостей Барнаула посмотреть празднично украшенный город и почувствовать атмосферу Нового года и Рождества. Для туристов разработали специальные семейные программы – "Барнаул новогодний", "Зимние каникулы в Барнауле", "Барнаул + Белокуриха". 

Как уточняет пресс-центр мэрии, во время новогоднего путешествия по Барнаулу гости увидят исторические достопримечательности, побывают на экскурсиях в музеях, в том числе в музее шоколада. 

По желанию туристы смогут принять участие в новогодних мастер-классах, квестах и посетить Барнаульский зоопарк.  Обязательным мероприятием является посещение главной елки Алтайского края, снежных городков.

Узнать подробную информацию о новогодних турах можно по телефону: 8 (3852) 37-03-42.

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

10.12.2020 10:51
- гость -

То есть аульцам карантин (ни корпоратива ни салютов)
А залётные тащите нам заразу

10.12.2020 11:16
- гость -

Обязательным мероприятием является посещение главной елки Алтайского края, снежных городков.

Думаю, будет много желающих посмотреть на скульптуры из льда за 10 млн рублей.

10.12.2020 11:28
- гость -

Прокурорских не зовут проверить дорогой лёд в Сибири

10.12.2020 11:31
- гость -

Приедут грабешниками с окошком любоваться

10.12.2020 11:41
- гость -

Удивляет - это ничего не сказать! Вместо ограничений открываем ворота привозной заразе, а то своей мало.

10.12.2020 12:22
- гость -

наблюдается некий диссонанс в действиях

10.12.2020 12:38
гость

правая рука не знает, что делает левая?

10.12.2020 13:21
- гость -

Узбагойтесь, это турагентство на икорку к Новому пытается наскрести
Дайте людЯм заработать, они потом всех пролечат за свой счет

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
13:39
Родители сбитого ребенка в Новоалтайске не просили смягчить обвиняемой наказание 0
13:27
Власти Алтайского края не планируют сокращать объем финансирования культуры в 2021 году 1
13:14
Подозреваемую в покушении на убийство задержали в подъезде барнаульской многоэтажки 0
13:03
Эксперт рассказал о связи бессонницы и коронавируса 1
12:54
Рейд против незаконной рубки елей к Новому году провели в пригороде Барнаула 1
12:40
Google назвал самые популярные запросы россиян в 2020 году 0
12:29
Полицейские задержали барнаульца, который поднял закладку 7
12:17
Новый способ узнать результаты теста на COVID-19 появился в Алтайском крае 0
12:05
Директор барнаульской архитектурной компании год не выплачивал зарплату сотрудникам 10
11:53
Врач назвал "практически ничтожным" количество повторных случаев заражения коронавирусом 1
11:40
Власти Алтайского края утвердили предельный рост платы за услуги ЖКХ в 2021 году 20
11:28
Барнаульца осудят за попытку контрабанды оптики для гранатометов в Китай и США 14
11:15
Барнаулец лишился 80 тысяч рублей после перехода по ссылке 5
11:01
108 единиц снегоуборочной техники задействуют в Барнауле 10 декабря 1
10:46
11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 10
10:42
Жителей Алтайского края и соседних регионов на новогодние каникулы приглашают в Барнаул 8
10:30
Обвиняемый в коррупции бывший мэр Славгорода попытался оспорить свою отставку в суде 7
10:17
Аллею в честь Алексея Скурлатова открыли в Барнауле 0
10:10
Успеть за 20 минут: как быстро и недорого оформить справку на права в Барнауле 0
09:57
Автомобилистке, сбившей насмерть ребенка в Новоалтайске, попросили смягчить наказание 18
09:45
Почти 30 домов Барнаула останутся без отопления и горячей воды 4
09:39
Мощное землетрясение произошло в Сибири 0
09:27
В Барнауле проверяют правила продажи петард и салютов 1
09:13
В Алтайском крае объявили набор переписчиков для всероссийской переписи 4
08:58
Эксперт рассказал, какие настройки "убивают" батарею смартфона 4
08:42
Владимир Путин не увидел связи между ростом цен на продукты и пандемией 51
08:27
В Барнауле осудят водителя, который насмерть сбил женщину у "Геомаркета" 11
08:13
Обезьяна довела Бари Алибасова до передозировки "Виагрой" 17
08:01
Меня уволили из-за COVID-19. Что делать? 4
07:49
Байкал дорого, Шерегеш занят. Куда хотят, но не могут поехать жители Алтая на Новый год 27
07:33
Получится у всех. Простые и красивые новогодние поделки 0
07:20
Рекордные цифры, несмотря на пандемию. Каким стал бюджет Барнаула на 2021 год 7
07:03
Шах и мат, Netflix. В "Читай-городе" скупают экземпляры книги "Ход королевы" 1
06:48
Новосибирцы починили машину женщине-таксисту, которую избили подростки 13
06:32
Сказка к нам приходит. Новогоднее настроение окутало улицы Барнаула 1
06:17
Турция отказалась от закупок российской вакцины от коронавируса 18
06:01
Снегопады и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 10 декабря 0
23:50
Такой день. Новый год за 16,7 млн и затяжные снегопады в Алтайском крае 0
23:10
Путин считает недопустимым нехватку денег у россиян на еду 21
22:39
В Кремле отреагировали на кражу оборудования из самолета "судного дня" 4
22:11
В Алтайском крае рыбак гнал зайца и чуть не утонул в реке 6
21:40
Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президентов 7
21:06
Жители Алтайского края активнее других шлют вопросы на пресс-конференцию с Путиным 15
20:47
Шесть человек скончались при тестировании вакцины Pfizer в США 7
20:08
В Барнауле ищут мужчину, который украл телефон из "Ашана" 9
19:46
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 255 0
19:12
Михаил Ефремов написал письмо сыну погибшего в аварии Сергея Захарова 1
18:48
Телеканалы заложили под пресс-конференцию Путина по три часа 2
18:03
Барнаульцы снова встали в девятибалльные пробки 4
17:47
Четверть россиян считают старшее поколение обузой 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.