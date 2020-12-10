Жителей Алтайского края и соседних регионов на новогодние каникулы приглашают в Барнаул

Туроператоры приглашают гостей Барнаула посмотреть празднично украшенный город и почувствовать атмосферу Нового года и Рождества. Для туристов разработали специальные семейные программы – "Барнаул новогодний", "Зимние каникулы в Барнауле", "Барнаул + Белокуриха".
Как уточняет пресс-центр мэрии, во время новогоднего путешествия по Барнаулу гости увидят исторические достопримечательности, побывают на экскурсиях в музеях, в том числе в музее шоколада.
По желанию туристы смогут принять участие в новогодних мастер-классах, квестах и посетить Барнаульский зоопарк. Обязательным мероприятием является посещение главной елки Алтайского края, снежных городков.
Узнать подробную информацию о новогодних турах можно по телефону: 8 (3852) 37-03-42.
Комментарии
То есть аульцам карантин (ни корпоратива ни салютов)
А залётные тащите нам заразу
Обязательным мероприятием является посещение главной елки Алтайского края, снежных городков.
Думаю, будет много желающих посмотреть на скульптуры из льда за 10 млн рублей.
Прокурорских не зовут проверить дорогой лёд в Сибири
Приедут грабешниками с окошком любоваться
Удивляет - это ничего не сказать! Вместо ограничений открываем ворота привозной заразе, а то своей мало.
наблюдается некий диссонанс в действиях
правая рука не знает, что делает левая?
Узбагойтесь, это турагентство на икорку к Новому пытается наскрести
Дайте людЯм заработать, они потом всех пролечат за свой счет