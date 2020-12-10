Врач назвал "практически ничтожным" количество повторных случаев заражения коронавирусом

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман объяснила, что большинство повторных случаев заражения COVID-19 ими не являются, однако даже в таком случае заболевание проходит легче.

"Большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле не повторные, на самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания", – рассказала специалист в интервью РИА Новости.

Она объяснила, что нередко у пациентов наблюдается сначала отрицательный анализ на COVID-19, а через несколько дней положительный, а после – снова отрицательный. Это может говорить о том, что инфекция может сохраняться в носоглотке до месяца.

Гольцман отметила, что на данный момент в мире зафиксировано несколько десятков случаев повторного заболевания, что по отношению к миллионам случаев заражения "практически ничтожно". При этом, по ее словам, в случае реинфицирования болезнь протекает легче, поскольку иммунитет уже подготовлен к ней.