Новый способ узнать результаты теста на COVID-19 появился в Алтайском крае

Министерство цифрового развития и связи Алтайского края заявило о появлении альтернативного способа получения результата теста на коронавирус. Для этого жители региона могут воспользоваться системой голосования по вопросам социоэкономического развития региона.

Как пишет пресс-служба ведомства, данная система уже знакома жителям региона, и в октябре с ее помощью барнаульцы выбирали общественные территории для благоустройства в 2021 году. Теперь функционал расширен и позволит узнавать результаты исследований на COVID-19.

Авторизация через портал "Госуслуги" обеспечивает однозначную идентификацию граждан. Пользователям достаточно лишь указать дату тестирования после 1 декабря 2020 года.