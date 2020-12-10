Флагман и комплект подарков. Официальные магазины Xiaomi дарят скидку на новую модель

Флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro в России можно купить с 10 декабря 2020 года. В честь старта продаж официальные магазины Xiaomi дарят скидку на новые модели – 4 тысячи рублей. Покупатели флагманов также получат в подарок комплект из фитнес-браслета Mi Band 5, TWS-наушников и зарядного устройства Mi 65W Fast Charger.

Так, Xiaomi Mi 10T с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб основной будет стоить 40 990 рублей (вне акции – 44 990 рублей). Модель Xiaomi Mi 10T Pro с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб основной памяти будет стоить 45 990 рублей (вне акции – 49 990 рублей).

Чтобы получить подарок, сделайте заказ онлайн или приходите в отделы официальных магазинов Xiaomi в ТРЦ "Европа", ТРЦ "Арена", ТЦ "Алтай" и ТЦ "Первомайский" 10 декабря с 10:00 до 22:00. Точные адреса магазинов также можно найти на сайте. Продавцы-консультанты помогут сориентироваться в многообразии товаров Xiaomi, ознакомят с экосистемой, помогут настроить смартфон или гаджет.

Флагманы получили 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 144 Гц, закрытый стеклом Corning Gorilla Glass 5, в левом углу которого расположен крошечный глазок фронтальной камеры на 20 Мп. У смартфонов ёмкий аккумулятор на 5000 мАч, который можно заряжать от комплектной зарядки на 33 Вт.

За работу смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 865. Старшая модель имеет три датчика изображения: широкоугольный на 108 Мп, сверхширокоугольный на 13 Мп и макро на 5 Мп. У младшей версии — широкоугольный на 64 Мп, сверхширокоугольный на 13 Мп и макро на 5 Мп. Смартфоны поддерживают две SIM-карты, NFC и могут работать в сетях 5G и Wi-Fi 6.

Быстрое зарядное устройство Mi 65W Fast Charger почти вполовину меньше адаптера питания для ноутбуков аналогичной мощности. Устройство настолько компактно, что легко помещается на ладони. "Зарядка" обеспечивает выходную мощность 65 Вт и способно зарядить Xiaomi Mi 10T до 100% менее чем за час. Продажи Mi 65W Fast Charger уже начались в официальных магазинах Xiaomi.