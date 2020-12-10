Рейд против незаконной рубки елей к Новому году провели в пригороде Барнаула

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

В пригороде Барнаула на подведомственной администрации села Лебяжьего территории проверили лесные участки на предмет незаконной вырубки елей к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Уточняется, что рейд состоялся на территории Барнаульского лесничества в квартале № 50, а также на выделах № 3 и № 10.

"Обследование провели заместитель начальника отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Александр Валуйских, ведущий специалист отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Николай Ильинский, представитель добровольной народной дружины "Барнаульская" Александр Кирьянов", – сказано в сообщении.

В результате рейда проверяющие не выявили нарушений. Ближайший рейд в лесничестве запланирован на следующую неделю.

Напомним, что перед Новым годом в Алтайском крае усилили охрану хвойных деревьев.