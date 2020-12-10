Подозреваемую в покушении на убийство задержали в подъезде барнаульской многоэтажки

Экипаж барнаульского отдела вневедомственной охраны задержал горожанку, подозреваемую в покушении на убийство. Инцидент произошел в поселке Южном.

Как информирует пресс-служба алтайского управления Росгвардии, сотрудникам поступило сообщение о том, что мужчина получил множественные ножевые ранения. Экипаж выдвинулся на место и в подъезде одного из многоэтажных домов обнаружил подозрительную женщину. Ее одежда была в крови, при себе у горожанки был нож. Женщину задержали.

В одной из комнат квартиры

стражи порядка обнаружили мужчину с ножевыми ранениями груди и плеча. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Он остался жив. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее amic.ru сообщал, что в одном из садоводств Барнаула полицейские задержали мужчину, который поднял закладку.