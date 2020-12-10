Валерия отказалась от выступления за 8,5 млн рублей и вернула деньги

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему его супруга – певица Валерия – отказалась от выступления в новогоднюю ночь за 8,5 млн рублей. Артистка должна была работать на мероприятии в одном из регионов России, однако там ввели ограничения на проведение развлекательных мероприятий после 23:00 из-за пандемии коронавируса.

"Мы вынуждены были отказаться в связи с изменениями, потому что новый год предполагает 00:00. И те средства, которые мы получили, были возвращены заказчикам", – цитирует Пригожина РИА Новости.

По словам продюсера, они "поступили как порядочные люди", хотя, согласно договору, могли оставить половину суммы себе.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Пригожин обвинил Сергея Шнурова и Моргенштерна в развращении молодежи. По словам продюсера, "сцена перестала быть храмом".