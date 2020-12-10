Умер лучший бомбардир Чемпионата мира по футболу 1982 года

Бывший итальянский футболист Паоло Росси скончался на 65-м году жизни. Об этом стало известно в четверг, 10 декабря.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport, последние годы спортсмен страдал от неизлечимого заболевания.

Росси играл на позиции форварда за "Ювентус" и "Милан". В 1982 году в составе сборной Италии нападающий выиграл Чемпионат мира. Тогда Росси стал лучшим бомбардиром турнира, забив шесть голов.

Напомним, что 25 ноября на 61-м году жизни скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. По информации местных СМИ, причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.