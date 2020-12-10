Врач предупредила об опасности снежной болезни

Врач-офтальмолог Ирина Лещенко рассказала, что зимой легко повредить глаза ультрафиолетовыми лучами из-за яркого отражения света от снега или льда. При этом подобный риск существует даже в пасмурную погоду.

"Есть такое заболевание – снежная болезнь. Это поражение глаз ультрафиолетовыми солнечными лучами. Из-за яркого солнца приходится постоянно щуриться, особенно если лежит снег и идет сильное отражение света. Самое "безобидное" последствие – появление морщин у глаз. Если же долго находиться на солнце без защиты, можно заработать фотокератит (воспаление роговицы глаза)", – цитирует Лещенко радио Sputnik.

По словам специалиста, снежная болезнь чаще всего встречается на Крайнем Севере, однако не защищены от нее и жители других регионов. Поэтому Лещенко посоветовала россиянам носить солнцезащитные очки не только летом, но и в зимнее время.