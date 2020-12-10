Владимир Путин назвал RT "голосом правды"

Президент России Владимир Путин поздравил телеканал RT с 15-летием и назвал его голосом правды. По словам главы государства, 15 лет назад было трудно представить, что этот проект так сильно обогатит глобальную информационную повестку.

"Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это еще и тот голос – голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать", – цитирует российского лидера сайт телеканала.

Путин выразил мнение, что успех канала – в его преследовании универсальных законов честной, профессиональной и свободной журналистики. Он также отметил, что RT не боится задавать неудобные вопросы, предоставляет площадку для дискуссий и высказывания разных точек зрения, а также передает многонациональной аудитории самые актуальные факты о событиях в России и в мире.

Напоследок глава государства выразил уверенность, что канал услышат на всех континентах и пожелал ему развития, смелости, дерзости и успехов.