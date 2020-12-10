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Владимир Путин назвал RT "голосом правды"

, ИА "Амител"
Российский лидер поздравил телеканал с 15-летием
Фото: primpress.ru

Фото: primpress.ru

Президент России Владимир Путин поздравил телеканал RT с 15-летием и назвал его голосом правды. По словам главы государства, 15 лет назад было трудно представить, что этот проект так сильно обогатит глобальную информационную повестку.

"Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это еще и тот голос – голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать", – цитирует российского лидера сайт телеканала.

Путин выразил мнение, что успех канала – в его преследовании универсальных законов честной, профессиональной и свободной журналистики. Он также отметил, что RT не боится задавать неудобные вопросы, предоставляет площадку для дискуссий и высказывания разных точек зрения, а также передает многонациональной аудитории самые актуальные факты о событиях в России и в мире.

Напоследок глава государства выразил уверенность, что канал услышат на всех континентах и пожелал ему развития, смелости, дерзости и успехов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.12.2020 15:58
АБОРИГЕН

Да, они то "обогатят". Если нравится дерьмо, на здоровье. Единственный вопрос. Почему на содержание этого дерьма тратится ежегодно по 20 млрд рублей налогоплательщиков? Не много ли боброедке и её муженьку будет? Ничего не треснет?

10.12.2020 16:01
- гость -

Эту хрень смотрят только люди сбежавшие из РФ которые не возвращались сюда по 20-25 лет.

10.12.2020 16:08
- гость -

Хахаха и так три раза. Слушать Синян как в России хорошо живется - это в каком дурдоме надо жить, чтобы с ней согласиться

10.12.2020 16:11
Вано

Не путайте путинскую россию и россию для россиян. Это два разных государства

10.12.2020 16:23
- гость -

истина едина, ложь многолика, правда у каждого своя (с)

10.12.2020 16:24
- гость -

успех канала – в его преследовании...

и кого он преследует )))

10.12.2020 16:27
- гость -

Здесь слово Путина против расследования Навального про тётю, которая этот канал возглавляет...

10.12.2020 16:28
- гость -

Отличный канал,часто его посещаю.Чёткий,выдержанный, правдивый.В отличии от некоторых оппозиционных гамносайтов.

10.12.2020 16:30
- гость -

Навальный тупонький мозгляк по сравнению с известной всему миру Симоньян.

10.12.2020 16:34
АБОРИГЕН

10.12.2020 16:30
- гость -
Благодаря усилиям и "заботе" Путина, Навальный уже официально считается политиком международного уровня. А что Симоньян, одна из тысяч жалких ничтожеств на службе у политического трупа? Очень сомнительное достижение.

10.12.2020 16:36
- гость -

0.12.2020 16:28
- гость -
Отличный канал
10.12.2020 16:30
- гость -
Навальный тупонький мозгляк по сравнению с известной всему миру Симоньян.


Как то жиденько, петушок, на 6 руб. потянет за эти два высера, не больше.

10.12.2020 16:37
- гость -

Правда это ложь. Война это мир. Свобода это рабство. Незнание сила.

10.12.2020 16:37
- гость -

Навальный известен всему миру, Симонян? вряд ли.

10.12.2020 16:39
- гость -

А симоньян это та которая хотела прокатиться с американским флагом по Москве? Или другая?

10.12.2020 16:43
- гость -

DW смотрел за рубежом, RTR Planeta. RT как то не попадалась

10.12.2020 16:45
- гость -

Или другая?

Не, другая. Эту на мерсе неуловимый мститель по Москве катает

10.12.2020 16:48
- гость -

Симоньян с нуля создала известную всему миру медийную империю.Лехаим- блогеришка и продажная шкура.

10.12.2020 16:49
-гость-

-гость- 16:37
Меркель с Симонян встречалась? а с Навальным встречалась

10.12.2020 16:50
партия зелёных

Не смотрю канал от боброедов

10.12.2020 16:50
- гость -

Свёкор Маргариты Симоньян создал знаменитую трилогию всех времён и народов про неуловимых мстителей.

10.12.2020 16:52
- гость -

Навальный-ничего из себя не представляющий трескучий дундук из которого уже вышел пар.В воздух.

10.12.2020 16:53
- гость -

16:50
А муж Маргариты имеет общего с Песковым сына.

10.12.2020 16:57
- гость -

Меркель тайно пробралась в палату к навальному судно под кроватью подправить.Как дорогому гостю.Чем он ей так близок сердцу надо спросить у либерастов.Сама она про него ничего не говорит.Только немного про его анализы.

10.12.2020 17:00
- гость -

10.12.2020 16:48
- гость -
Симоньян с нуля создала известную всему миру медийную империю.Лехаим- блогеришка и продажная шкура.


Навальный живет на деньги буржуев, а Симонян на твои и мои деньги. Разницу чуешь? Если тебе Путин денег отсыплет, сколько ей из бюджета, то даже ты, глупый никчемный бот, сможешь с нуля создать медийную империю. Как? Да просто на ворованные у народа деньги возьмешь на работу профессионалов.

10.12.2020 17:01
- гость -

10.12.2020 16:53
- гость -
16:50
А муж Маргариты имеет общего с Песковым сына.

Это как? симонянша от пискова или навка от симоняна кеосаяна?

10.12.2020 17:02
- гость -

Я бы сказал - голос пропаганды

10.12.2020 17:04
- гость -

17:01
- гость -
Мама Коли Чоулза.

10.12.2020 17:05
- гость -

16:57
- гость -
Только немного про его анализы.

Я всегда был уверен, что она может на вкус определить и выдать результат анализов.

10.12.2020 17:06
- гость -

С любом государстве есть соответствующие каналы ведущую пропаганду в интересах этого государства.И деньги на то идут большие.На RT тратится гораздо меньше чем на другие иностранные.И это правда.

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