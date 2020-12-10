Владимир Путин назвал RT "голосом правды"

Президент России Владимир Путин поздравил телеканал RT с 15-летием и назвал его голосом правды. По словам главы государства, 15 лет назад было трудно представить, что этот проект так сильно обогатит глобальную информационную повестку.
"Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это еще и тот голос – голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать", – цитирует российского лидера сайт телеканала.
Путин выразил мнение, что успех канала – в его преследовании универсальных законов честной, профессиональной и свободной журналистики. Он также отметил, что RT не боится задавать неудобные вопросы, предоставляет площадку для дискуссий и высказывания разных точек зрения, а также передает многонациональной аудитории самые актуальные факты о событиях в России и в мире.
Напоследок глава государства выразил уверенность, что канал услышат на всех континентах и пожелал ему развития, смелости, дерзости и успехов.
Комментарии
Да, они то "обогатят". Если нравится дерьмо, на здоровье. Единственный вопрос. Почему на содержание этого дерьма тратится ежегодно по 20 млрд рублей налогоплательщиков? Не много ли боброедке и её муженьку будет? Ничего не треснет?
Эту хрень смотрят только люди сбежавшие из РФ которые не возвращались сюда по 20-25 лет.
Хахаха и так три раза. Слушать Синян как в России хорошо живется - это в каком дурдоме надо жить, чтобы с ней согласиться
Не путайте путинскую россию и россию для россиян. Это два разных государства
истина едина, ложь многолика, правда у каждого своя (с)
успех канала – в его преследовании...
и кого он преследует )))
Здесь слово Путина против расследования Навального про тётю, которая этот канал возглавляет...
Отличный канал,часто его посещаю.Чёткий,выдержанный, правдивый.В отличии от некоторых оппозиционных гамносайтов.
Навальный тупонький мозгляк по сравнению с известной всему миру Симоньян.
10.12.2020 16:30
- гость -
Благодаря усилиям и "заботе" Путина, Навальный уже официально считается политиком международного уровня. А что Симоньян, одна из тысяч жалких ничтожеств на службе у политического трупа? Очень сомнительное достижение.
0.12.2020 16:28
- гость -
Отличный канал
10.12.2020 16:30
- гость -
Навальный тупонький мозгляк по сравнению с известной всему миру Симоньян.
Как то жиденько, петушок, на 6 руб. потянет за эти два высера, не больше.
Правда это ложь. Война это мир. Свобода это рабство. Незнание сила.
Навальный известен всему миру, Симонян? вряд ли.
А симоньян это та которая хотела прокатиться с американским флагом по Москве? Или другая?
DW смотрел за рубежом, RTR Planeta. RT как то не попадалась
Или другая?
Не, другая. Эту на мерсе неуловимый мститель по Москве катает
Симоньян с нуля создала известную всему миру медийную империю.Лехаим- блогеришка и продажная шкура.
-гость- 16:37
Меркель с Симонян встречалась? а с Навальным встречалась
Не смотрю канал от боброедов
Свёкор Маргариты Симоньян создал знаменитую трилогию всех времён и народов про неуловимых мстителей.
Навальный-ничего из себя не представляющий трескучий дундук из которого уже вышел пар.В воздух.
16:50
А муж Маргариты имеет общего с Песковым сына.
Меркель тайно пробралась в палату к навальному судно под кроватью подправить.Как дорогому гостю.Чем он ей так близок сердцу надо спросить у либерастов.Сама она про него ничего не говорит.Только немного про его анализы.
10.12.2020 16:48
- гость -
Симоньян с нуля создала известную всему миру медийную империю.Лехаим- блогеришка и продажная шкура.
Навальный живет на деньги буржуев, а Симонян на твои и мои деньги. Разницу чуешь? Если тебе Путин денег отсыплет, сколько ей из бюджета, то даже ты, глупый никчемный бот, сможешь с нуля создать медийную империю. Как? Да просто на ворованные у народа деньги возьмешь на работу профессионалов.
10.12.2020 16:53
- гость -
16:50
А муж Маргариты имеет общего с Песковым сына.
Это как? симонянша от пискова или навка от симоняна кеосаяна?
Я бы сказал - голос пропаганды
17:01
- гость -
Мама Коли Чоулза.
16:57
- гость -
Только немного про его анализы.
Я всегда был уверен, что она может на вкус определить и выдать результат анализов.
С любом государстве есть соответствующие каналы ведущую пропаганду в интересах этого государства.И деньги на то идут большие.На RT тратится гораздо меньше чем на другие иностранные.И это правда.