Визитку Владимира Путина продают за 550 тысяч рублей

Визитку Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга продают за 550 тысяч рублей на сайте "Авито".

"Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке. В то время работала в компании у его советника", – указала автор объявления.

На двусторонней визитке на английском и русском языках указан телефон и должность Путина в то время – заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии.

Как указала владелица артефакта в разговоре с РИА Новости, речь идет о компании ЗАО "КРОС" – именно там она якобы и получила карточку президента. На вопрос о возможности торга, она уточнила, что цена – "не ниже 500 тысяч".

Напомним, что в 2019 году уже выставляли на продажу визитную карточку Путина, на которой он также был указан как председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Тогда ее оценили в два миллиона рублей, а владелец утверждал, что визитку его отец получил более 20 лет назад.