Виктора Томенко попросили защитить бренд "Алтай"

Губернатор Виктор Томенко встретился с Советом Общественной палаты Алтайского края в четверг, 10 декабря. На мероприятии обсудили ряд вопросов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, председатель комиссии по вопросам экономики и предпринимательства ОП Сергей Тастан поднял вопрос защиты зонтичного бренда "Алтай". Сейчас, по его информации, бренд используют не только производители региона, что негативно влияет на экономику края.

Одним из самых острых вопросов стала высокая изношенность общественного транспорта. Так, по словам общественников, износ парка автобусов большой вместимости доходит до 80%. Томенко подчеркнул, что это сложный финансово затратный вопрос, и власти над ним работают, в частности в рамках государственно-частного партнерства. Губернатор предложил создать совместную рабочую группу с Министерством транспорта и более детально проработать данный вопрос.

Кроме того, стороны обсудили возможность возрождения детского туризма, развитие барнаульской агломерации, организацию общественного контроля.