Международный исследовательский институт Pantone объявил два главных цвета 2021 года. Ими стали "безупречный серый" (Pantone 17−5104 Ultimate Grey) и желтый "освещающий" (Pantone 13-0647 Illuminating).

"Это два независимых цвета, союз которых создает вдохновляющую цветовую пару, объединившую чувство глубины и вдумчивости с оптимистичным обещанием солнечного дня", – пишет институт на своей странице в Instagram.

В 2020 году Pantone назвал оттенок "классический синий" (19-4052 Classic Blue) цветом года, а до этого – в 2019 году – отдал предпочтение "живому коралловому" (16-1546 Living Coral).