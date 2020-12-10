Огромные пробки сковали движение транспорта в Барнауле

Многокилометровые пробки сковали движение транспорта в Барнауле сегодня вечером. По данным сервиса "Яндекс.Карты", дорожная обстановка на улицах краевой столицы оценивается в 9 баллов.
Сильнее всего загружен центр. Красным на дорожной карте помечен проспекты Красноармейский, Ленина, Комсомольский и Строителей. Большие заторы наблюдаются на улицах Гоголя, Партизанской, Челюскинцев и пер. Ядринцева.
Сложная ситуация и на Павловском тракте — особенно в пересечениях с улицами Георгиева, Попова и Трактовой. Также движение затруднено на участках улиц Малахова, Попова и Власихинской, в том числе на перекрестке шоссе Ленточный бор.
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