Свыше 160 единиц снегоуборочной техники выйдут ночью на дороги Барнаула

Для очистки дорог Барнаула в ночь на 11 декабря муниципальное предприятие "Автодорстрой" привлечет до 166 единиц зимней техники, 62 из которых – наемные.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.

Барнаульцев призывают отказаться от поездок на личном транспорте. Если избежать этого не удается, то автомобилистам настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и парковки.

Напомним, что днем 10 декабря на улицах краевой столицы задействовали 108 единиц снегоуборочной техники.