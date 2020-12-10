Свыше 160 единиц снегоуборочной техники выйдут ночью на дороги Барнаула

Для очистки дорог Барнаула в ночь на 11 декабря муниципальное предприятие "Автодорстрой" привлечет до 166 единиц зимней техники, 62 из которых – наемные.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.
Барнаульцев призывают отказаться от поездок на личном транспорте. Если избежать этого не удается, то автомобилистам настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и парковки.
Напомним, что днем 10 декабря на улицах краевой столицы задействовали 108 единиц снегоуборочной техники.
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А у привлеченный техники установлен ГЛОНАСС или никто ее не контролирует и деньги текут в карман подрядчика и власть имущих, количество отработанных часов можно приписать, а потом поделить между заказчиком и подрядчиком, опять же и администрации достанется .