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Эксперт назвал допустимую дозу алкоголя после прививки от коронавируса

, ИА "Амител"
По мнению диетолога Алексея Ковалькова, впереди праздники и вакцинированные россияне не откажутся от спиртного
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Диетолог Алексей Ковальков заявил, что всем привившимся от коронавируса не стоит употреблять спиртное – особенно водку.

"Что вы прививались, что не прививались, если выпили рюмку водки в течение 42 дней после прививки, то она на этом закончилась", – рассказал специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Ковальков отметил, что впереди новогодние праздники и некоторые вакцинированные россияне не откажутся от алкоголя. Однако это негативно повлияет на эффективность введенного препарата.

Он также напомнил, что руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург разрешил поставившим прививку от ковида гражданам выпить по бокалу шампанского в честь праздника, и согласился с этим советом.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.12.2020 22:29
- гость -

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