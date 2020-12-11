Снег, метели и до -18. Прогноз погоды в Алтайском крае на 11 декабря

В пятницу, 11 декабря, в Алтайском крае установится прохладная погода со снегом и порывистым ветром. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным метеорологов, температура воздуха днем составит от -7 до -12 градусов, местами – до 18 градусов мороза. В отдельных районах ожидаются снег и метели. На дорогах гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров покажут от -10 до -12 градусов. Временами снег, гололедица. Скорость ветра не превысит 9 метров в секунду.