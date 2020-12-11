Эксперт рассказал, какие приложения замедляют работу смартфона

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал агентству "Прайм" о том, какие приложения замедляют работу смартфона. По его словам, замедлить гаджет способны только тяжелые программы.

Специалист посоветовал не использовать предустановленные браузеры, а скачать вместо них Chrome, Firefox или Edge. Он также отметил, что если все приложения скачиваются в официальном магазине, то нет смысла всегда держать включенным антивирус.

"На старых устройствах могут тормозить официальные клиенты соцсетей – Facebook, YouTube, Instagram", – сказал эксперт. Он отметил, что можно пользоваться их облегченными или браузерными версиями.