Эксперт рассказал, какие приложения замедляют работу смартфона

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал агентству "Прайм" о том, какие приложения замедляют работу смартфона. По его словам, замедлить гаджет способны только тяжелые программы.
Специалист посоветовал не использовать предустановленные браузеры, а скачать вместо них Chrome, Firefox или Edge. Он также отметил, что если все приложения скачиваются в официальном магазине, то нет смысла всегда держать включенным антивирус.
"На старых устройствах могут тормозить официальные клиенты соцсетей – Facebook, YouTube, Instagram", – сказал эксперт. Он отметил, что можно пользоваться их облегченными или браузерными версиями.
Комментарии
Возьмите меня экспертом, а то какие то батаны постоянно советы дают, и да для справки сейчас почти у всех брендов свой встроенный антивирус.и в офф магазинах периодически попадают приложения с вирусами.