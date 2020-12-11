Следственный комитет наградил юных героев из Алтайского края

Торжественная церемония награждения юных героев состоялась под руководством председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в режиме видео-конференц-связи. Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества, который отмечается в стране 9 декабря. Награды получили дети, которые помогли предотвратить различные преступления.

Бастрыкин отметил и двоих юных жителей Алтайского края. Ученики Быстроистокской школы Алтайского края Александр Копылов и Михаил Дешевых спасли пожилую женщину от действий злоумышленника, который напал на пенсионерку поздно вечером. За это школьники удостоены медалей "Доблесть и отвага".

Александр Бастрыкин выразил слова благодарности за благородные и честные поступки детей и пожелал ребятам оставаться порядочными и достойными людьми, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.