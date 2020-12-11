Минстрой спрогнозировал рост стоимости жилья в Алтайском крае

Минстрой РФ рассчитал среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в 2021 году. Алтайский край отнесли к группе регионов, в которых цена вырастет до 2 тысяч рублей.

Как пишут "Известия", норматив стоимости одного квадратного метра на первое полугодие 2021-го в среднем по стране составит 49 173 рубля. Ощутимее всего недвижимость подорожает в Москве, Амурской и Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях. Цена квадратного метра в этих регионах вырастет на сумму от 8 до 9,5 тыс. рублей.

В значительной части субъектов, по расчетам ведомства, стоимость увеличится на 2-3 тысячи рублей. Прежние цены останутся только в 34 регионах страны.

Сами застройщики уверены, что рост стоимости будет более значительным. По словам представителей компаний, подорожание квадратного метра в новостройках превысит уровень инфляции и составит 12%, а в Москве дойдет до 20%. Специалисты объясняют такой прогноз повышенным спросом из-за льготной ипотеки под 6,5% и девальвацией рубля.