Минстрой спрогнозировал рост стоимости жилья в Алтайском крае

Минстрой РФ рассчитал среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в 2021 году. Алтайский край отнесли к группе регионов, в которых цена вырастет до 2 тысяч рублей.
Как пишут "Известия", норматив стоимости одного квадратного метра на первое полугодие 2021-го в среднем по стране составит 49 173 рубля. Ощутимее всего недвижимость подорожает в Москве, Амурской и Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях. Цена квадратного метра в этих регионах вырастет на сумму от 8 до 9,5 тыс. рублей.
В значительной части субъектов, по расчетам ведомства, стоимость увеличится на 2-3 тысячи рублей. Прежние цены останутся только в 34 регионах страны.
Сами застройщики уверены, что рост стоимости будет более значительным. По словам представителей компаний, подорожание квадратного метра в новостройках превысит уровень инфляции и составит 12%, а в Москве дойдет до 20%. Специалисты объясняют такой прогноз повышенным спросом из-за льготной ипотеки под 6,5% и девальвацией рубля.
Комментарии
Значит в Минстрое сидят криволапые дурачки. Просто удивительно сколько этих квазисоветских шараг, контор и прочих "организаций" появилось за последние 10 лет.
Ахах только совсем отбирая демшиза может что-то говорить про "советскость", в капиталистическом государстве, которое уже 30лет десоветизацией занимается.
Видимо сильно пострадал бедолага тогда, барыжить в школе не давали.
Ало дядя капитализму в РФ уже 30 лет
Очень много.
По словам представителей компаний, подорожание квадратного метра в новостройках превысит уровень инфляции и составит 12%
Да им то выгодно нагнетать ситуацию. А на самом деле это никакая ни льготная ипотека, а вполне рыночная
11.12.2020 10:43
Гость
11.12.2020 10:44
Гость
Для отбитых дурачков поясню. Капитализм это то что в Германии, США, Франции или Норвегии, а в РФ установился постсоветский воровской режим с элементами феодализма и клептократии. Всё это наглядно видно по официальной риторики с федеральных СМИ и отрицать глупо.
Северная Корея она знаете ли тоже "народно-демократическая", а Великобритания так вообще кошмар, монархия!
Раскройте по пунктам из сложилась такая нормативная стоимость? Ну ооочень интересно.
Спрос рождает предложение.