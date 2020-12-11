В мэрии Барнаула рассказали, куда обращаться по вопросам холодных батарей

В администрации Барнаула рассказали, что делать, если температура в квартирах не соответствует норме. Напомним, согласно законодательству, она не должна быть ниже +20 градусов, а в угловых квартирах – не менее +22 градусов.

В мэрии подчеркивают: если в квартире холодно, в первую очередь нужно обратиться в УК, ТСЖ или ТСН. Если же управляющие организации не реагируют, об этом нужно сообщить в районную администрацию по следующим телефонам:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25.

Также можно позвонить в комитет ЖКХ Барнаула:

37-05-32;

37-05-33;

37-05-34.

Обращение примут и в диспетчерской службе СГК по телефону 59-97-15.