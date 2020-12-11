В мэрии Барнаула рассказали, куда обращаться по вопросам холодных батарей

В администрации Барнаула рассказали, что делать, если температура в квартирах не соответствует норме. Напомним, согласно законодательству, она не должна быть ниже +20 градусов, а в угловых квартирах – не менее +22 градусов.
В мэрии подчеркивают: если в квартире холодно, в первую очередь нужно обратиться в УК, ТСЖ или ТСН. Если же управляющие организации не реагируют, об этом нужно сообщить в районную администрацию по следующим телефонам:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25.
Также можно позвонить в комитет ЖКХ Барнаула:
- 37-05-32;
- 37-05-33;
- 37-05-34.
Обращение примут и в диспетчерской службе СГК по телефону 59-97-15.
Комментарии