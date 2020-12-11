Алтайский таможенник получил взятку под контролем ФСБ

В Алтайском крае уже бывшего сотрудника таможенной службы обвиняют в получении взятки за пропуск грузовиков с контрафактным табаком.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СК России, осенью 2020 года в Рубцовском районе таможенник получил 20 тысяч рублей от человека, который работал в рамках оперативно-разыскного мероприятия "Оперативный эксперимент". Взятку сотрудник таможни получил "за совершение незаконного бездействия" и пропуск двух автомобилей с немаркированной табачной продукцией.

На данный момент следователи собрали достаточные доказательства и передали дело в суд. Сам сотрудник таможни находится под домашним арестом.