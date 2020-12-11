Алтайский таможенник получил взятку под контролем ФСБ

В Алтайском крае уже бывшего сотрудника таможенной службы обвиняют в получении взятки за пропуск грузовиков с контрафактным табаком.
Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СК России, осенью 2020 года в Рубцовском районе таможенник получил 20 тысяч рублей от человека, который работал в рамках оперативно-разыскного мероприятия "Оперативный эксперимент". Взятку сотрудник таможни получил "за совершение незаконного бездействия" и пропуск двух автомобилей с немаркированной табачной продукцией.
На данный момент следователи собрали достаточные доказательства и передали дело в суд. Сам сотрудник таможни находится под домашним арестом.
Комментарии
Они не предотвращали преступление, а провоцировали его совершение?
Преступник выстрелил в таможенника, но его не ранило т.к. был вечер и конец смены, пули застряли в деньгах!
А вообще даже рядовые гос служащие - например склады снабжения - бизнес поставили на поток - даже заехать выгрузить товар по гос контракту уже вымогают деньги через подставные телефоны и т.д., не боятся даже открыто заявлять! А мы с цветами и шоколадками боремся!
Не робята, если так действовать, то это ж никаких госслужащих не останется. Система сама себя ест, а поэтому посадка отстранение этого "товарисча" или даже его посадка никак не скажется на результате-просто увеличится сумма взятки.