Российская актриса Настасья Самбурская порадовала поклонников очередным фото в своем Instagram. Звезда выложила пикантный кадр с ухватившей ее за грудь артисткой Яной Кошкиной.
"Слили в Сеть интимное фото Самбурской с @yana_koshkina_official", – подписала фото Самбурская.
Первой на публикацию отреагировала сама Кошкина. "Теперь все узнают о моей ориентации", – написала артистка, сопроводив комментарий смеющимися смайлами.
Как уже сообщал amic.ru, ранее Самбурская раскритиковала мужчин с маленькими доходами. По словам актрисы, зарплаты в размере 30-35 тысяч рублей недостаточно для жизни. Тогда пользователи соцсетей упрекнули Самбурскую в меркантильности.
Комментарии
красотки, мдя... и что тут такого пикантного?
Интересно было бы посмотреть на Кошкину без килограмма грима.
что у кошкиной с ротом?
Ну все, все кинулись пиарится на интимных видео и фото!
И у всех сразу украли... Сами же и выкладывают!
Судя по ручищам, там какой-то армян крашеный за бабёшками прячется
Да уж... Заставка из фильма "Байки из склепа". Зачем так уродовать человеческую натуру?!
тьфу срамота
и те кто на фото, и те кто опубликовал
не смог, как ни старался
Это не "байки из склепа" - это "бабайки....))
посмотреть на Кошкину без килограмма грима
Кошкина, ау!!! Тебя зовут.
посмотреть на Кошкину без килограмма грима.
Лучше не надо... не к ночи будь помянута...
На левой руке безымянный палец значительно длиннее указательного, а мы, благодаря амику (11 декабря 2020 г., 07:47, ИА "Амител", знаем, "что возможность измены существенно вырастает, если у женщины безымянный палец на левой руке длиннее указательного."
Ну, амител, зачем же так, кто она после этого?
Ну, амител, зачем же так, кто она после этого?
Она и есть.
- бедняга... ребята, на её месте должен был быть я...
- напьёшься будешь!..
11.12.2020 11:38
almas
На твоей аватарке, похоже, тоже самое.
Да они бухие!