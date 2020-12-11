Барнаульский педофил получил 12 лет колонии

31-летний житель Барнаула получил 12 лет лишения свободы за совершение иных действий сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика.

Суд и следствие установили, что 7 февраля 2020 года мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, вошел в подъезд жилого дома и постучался в первую попавшуюся квартиру, представившись почтальоном. Ребенок открыл ему дверь, и злоумышленник зашел внутрь.

"Продемонстрировав телефонную видеозапись порнографического содержания, мужчина совершил в отношении мальчика иные действия сексуального характера, тем самым нарушив его нормальное психическое развитие и нравственное формирование личности", – пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд принял во внимание доказательства следователей и признал подсудимого виновным, назначив ему 12 лет лишения свободы в колонии особого режима.