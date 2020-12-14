Для детей и их родителей. Компьютерная академия "Шаг" проводит день открытых дверей

В "Малой компьютерной академии" 19 декабря в 13:00 пройдет день открытых дверей для детей и их родителей. Все желающие смогут пообщаться с преподавателями, получить информацию о программе, графике обучения и учебном процессе. Кроме того, всем заключившим договор в декабре академия дарит сертификат номиналом 1000 рублей на обучение. Активировать его можно сразу.

В программе дня открытых дверей:

мастер-класс по созданию компьютерных игр для детей 7-14 лет;

презентация программы "Малой компьютерной академии";

особенности обучения;

портрет выпускника "Малой академии";

индивидуальные консультации.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Программа компьютерного образования для детей от академии "Шаг" вошла в топ-5 мировых проектов на главном IT-мероприятии года WSIS в Женеве и получила звание чемпиона в категории "Создание человеческого потенциала".

В "Малой академии" дети с семи лет учатся созданию сайтов, программированию, работе с YouTube, основам web-дизайна, робототехнике. Комплексный подход к образованию помогает на раннем этапе выявить склонности ребенка и определиться с профессией в будущем. Так, если ребенок любит решать логические задачи и легко строит алгоритмы – у него хорошие перспективы стать программистом. Для творческих детей, обладающих художественным вкусом, больше подойдет направление дизайна и 3D-моделирования.

Занятия ведут преподаватели-практики, имеющие опыт работы с детьми и подростками. Задача академии – максимально раскрыть потенциал каждого студента, найти способности и развивать таланты.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: + 7 906-966-5347