В МВД подтвердили, что начальника районной полиции на Алтае задержали с наркотиками

В ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили информацию, что начальник полиции Залесовского района задержан с наркотиками.
"Сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности Главного управления МВД России по Алтайскому краю по подозрению в совершении противоправного деяния задержан сотрудник одного из отделов полиции Алтайского края", – говорится на сайте ведомства.
В пресс-службе главного управления amic.ru уточнили, что речь идет именно о начальнике отделения полиции по Залесовскому району МО МВД России "Заринский".
Проводится служебная проверка. В случае если вину сотрудника докажут, его уволят из органов внутренних дел, а также привлекут его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности.
Напомним, о том, что начальник полиции Залесовского района задержан, стало известно утром в пятницу, 11 декабря. По данным нескольких источников, у стража порядка обнаружили 430 граммов героина и 70 граммов синтетического наркотика. Полицейский мог заниматься сбытом наркотиков.
Комментарии
полная деградация, криминализация "полиции", ОПГ МВД РФ, бандюги в погонах.
В случае если вину сотрудника докажут, его уволят из органов внутренних дел, а также привлекут его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности.
Молодых пустоголовых студентов ловят с несколькими граммами, но не отчисляют с институтов, а дают от 5 лет тюрьмы и больше. Почему полицаи не отправляются в тюрьму? По какому закону?
Тихий ужас.
11.12.2020 14:13
- гость -
Почему полицаи не отправляются в тюрьму? По какому закону?
228 ч 1 до 20 лет по моему, может прикинуться наркоманом, всё для себя любимого купил, тогда поменьше или условно.
по какому ? , по нашему, у нас свои законы