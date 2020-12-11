В МВД подтвердили, что начальника районной полиции на Алтае задержали с наркотиками

В ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили информацию, что начальник полиции Залесовского района задержан с наркотиками.

"Сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности Главного управления МВД России по Алтайскому краю по подозрению в совершении противоправного деяния задержан сотрудник одного из отделов полиции Алтайского края", – говорится на сайте ведомства.

В пресс-службе главного управления amic.ru уточнили, что речь идет именно о начальнике отделения полиции по Залесовскому району МО МВД России "Заринский".

Проводится служебная проверка. В случае если вину сотрудника докажут, его уволят из органов внутренних дел, а также привлекут его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, о том, что начальник полиции Залесовского района задержан, стало известно утром в пятницу, 11 декабря. По данным нескольких источников, у стража порядка обнаружили 430 граммов героина и 70 граммов синтетического наркотика. Полицейский мог заниматься сбытом наркотиков.