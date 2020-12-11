Испытавшие австралийскую вакцину от COVID-19 сдали положительные тесты на ВИЧ

Испытания австралийской вакцины против COVID-19 остановили после появления ложноположительных результатов тестов на ВИЧ у нескольких участников исследований.

"Университет Квинсленда и CSL сегодня объявляют, что после консультаций с австралийским правительством испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазе не будут продолжены, поскольку иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию", – цитирует ТАСС заявление организаций.

Комитет национальной безопасности Австралии принял решение исключить вакцину из правительственной стратегии борьбы с пандемией и перенаправить средства на закупку дополнительных доз других препаратов.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что изначально в испытаниях участвовали четыре вакцины, однако власти никогда не были уверены, что сразу все варианты препаратов их пройдут.