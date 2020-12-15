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Скрытая угроза: как не превратить покупку долевки в грустный праздник

, ИА "Амител"
Юристы рассказали, на что обратить внимание при оформлении и приемке квартиры в новостройке
Фото: Максим Стулов / 'Ведомости'

Фото: Максим Стулов / "Ведомости"

Ежегодно в Алтайском крае вводится в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья. Но в погоне за объемами строители не всегда выдерживают качество объектов на уровне. 

Евгений стал хозяином квартиры в новостройке в августе 2016 года. Но уже к зиме радость от покупки "трешки" в прямом смысле сдуло ветром: из-за неправильно установленных окон здесь вовсю гуляли сквозняки и промерзали стены. Когда мужчина понял, что своими силами проблему не решить, гарантия от застройщика уже закончилась. 

Впрочем, в коллегии юристов "Эгида" убеждены: заставить строителей исправить огрехи не поздно. Сколько времени есть у покупателя, чтобы предъявить претензии, и как предотвратить неприятные моменты в общении с застройщиком, читайте в нашем материале.

Обращайте внимание на мелкий шрифт

Оградить себя от возможных разочарований при покупке жилья можно еще на этапе заключения договора долевого участия. Главное, на что необходимо обратить внимание, – соответствие рекламных буклетов, где в красках описана ваша будущая жилплощадь, содержимому документов.

"В договоре как можно подробнее должно быть прописано, в каком виде вам сдадут квартиру, какой объем ремонтных и отделочных работ входит в цену договора, какие материалы будут использованы, если речь идет об отделке под ключ, – отметили в "Эгиде".

Если представитель застройщика пытается убедить вас, что договор стандартный и уточнить ничего нельзя, стоит задуматься о чистоте сделки. Ведь как показывает практика, обещания, не закрепленные должным образом на бумаге, обычно остаются неисполненными. Поэтому уже на данном этапе резонно привлечь юриста, который поможет составить договор, защищающий в первую очередь ваши интересы.

Ожидание vs реальность

И вот он настал, заветный день, когда застройщик готов вручить ключи от новенькой квартиры. За пять минут до назначенного времени вы уже с волнением осматриваете свежий кафель на площадке и тихонько спорите о цвете занавесок в спальне. В таком состоянии проще всего проглядеть нюансы, которые впоследствии могут стать причиной разбирательств с застройщиком.

В юридической коллегии "Эгида" рекомендуют накануне освежить в памяти договор с застройщиком. В идеале – составить чек-лист и осуществлять приемку прямо по пунктам: межкомнатные двери – есть, тройные стеклопакеты – принято, розетки и выключатели в таком-то количестве – соответствуют. И не стесняйтесь быть дотошным клиентом: любая мелочь спустя время может оказаться серьезным строительным дефектом.

Важно помнить, что кроме собственных квадратных метров вы также принимаете общедомовое имущество: коридоры, лестницы, лифты, детские площадки, парковки и т.д. Убедитесь, что данные объекты также готовы к использованию.

"В случае выявления недостатков отражаем их в акте приемки с указанием срока, к которому застройщик обязуется все устранить. Акт приемки подписываем только в том случае, если недоработки несущественные. Если недостатки не устранены в срок, вы вправе обратиться в суд", – советуют юристы "Эгиды".

Но как быть, если квартира, мягко говоря, не соответствует условиям договора? Или выявленные недочеты выглядят серьезнее, чем их пытается представить застройщик. В этом случае можно отказаться от приемки до полного устранения всех претензий. Причем за все время, пока строители будут исправлять недоделки, вы вправе требовать выплаты неустойки за нарушение сроков передачи квартиры.

Участие юриста в приемке позволит избежать неприятных моментов при общении с застройщиком. Ведь он не только проинспектирует объект с "холодной головой", но и юридически верно составит итоговые документы: акт или претензию застройщику. Более того, в случае необходимости он сможет привлечь эксперта, который даст заключение на предмет соблюдения всех строительных норм.

Суд да дело

Случается, что серьезные недостатки – плохая звукоизоляция, просевшие стены, слабый напор воды в системе водоснабжения и многое другое – можно обнаружить только спустя продолжительное время. В этом случае закон "О защите прав потребителей" также возлагает на застройщика обязанность устранить их за свой счет. Причем если недоработки окажутся существенными, выступить с претензиями можно в срок до десяти лет со дня принятия результата работ, даже если в договоре долевого участия прописан более короткий гарантийный срок.

"Зачастую граждане обращаются к нам, когда ситуация окончательно зашла в тупик, – констатируют в юридической коллегии "Эгида". – Однако практика показала, что застройщики внимательнее относятся к договорным обязательствам, если клиент заручился поддержкой юриста еще на этапе покупки долевки. А это не только ваше сэкономленное время, но и средства".

Алгоритм прост. Для начала направляем письменную претензию застройщику. Застройщик отказывает или игнорирует претензию? Тогда идем в суд, где не только обязываем его устранить недоработки либо выплатить за них компенсацию, но также просим суд взыскать судебную неустойку за нарушение сроков и моральный вред.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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