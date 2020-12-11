Песков: распространению российской вакцины от COVID-19 пытаются воспрепятствовать

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, некоторые страны и их фармацевтические компании пытаются воспрепятствовать распространению российской вакцины против коронавируса.

Как передает РИА Новости, в Кремле считают, что против отечественного препарата от COVID-19 запустили дискредитирующую информационную компанию и конкуренты "прибегают иногда не к самым лицеприятным методам".

Песков подчеркнул, что российская вакцина уже доказала свою надежность и эффективность, а сам препарат широко востребован на международном рынке.

Напомним, что накануне тысяча доз отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Алтайский край. С 8 декабря врачам Барнаула и ближайших районов уже начали ставить прививки.