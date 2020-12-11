Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса в пятом фильме франшизы

Disney сообщил о том, что компания Lucasfilm готовит следующий фильм о приключениях Индианы Джонса. Снимать его будет режиссер киноленты "Ford против Ferrari".

Сейчас картина находится на стадии подготовки к съемкам. Главную роль вновь сыграет Харрисон Форд. Это будет его последнее появление в роли известного археолога.

В 2020 году Харрисону Форду исполнится 80 лет. А пятый фильм франшизы от первого будет отделять 41 год.

Ранее amic.ru писал о том, что зрители назвали Индиану Джонса величайшим героем в истории кино. На втором месте после археолога расположилась Эллен Рипли из серии фильмов "Чужой".