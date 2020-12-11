Эксперты предрекли набравшим ипотеки россиянам разорение в 2021 году

Многие россияне, которые приобрели жилье в 2020 году в ипотеку, могут разориться из-за сложной финансовой ситуации в последующие годы. По мнению экономиста и финансового аналитика Виталия Калугина, доходы населения в ближайшее время "точно не вырастут".

Как рассказал ura.ru эксперт, финансово неграмотные граждане активно вкладываются в недвижимость и риски усугубляются использованием заемных средств.

"В ближайшие три года доходы населения точно не вырастут. Поэтому велика вероятность, что к концу 2021 большинству взявших ипотеку окажется просто нечем покрывать платежи, и просрочки будут только расти", – сказал Калугин.

Доцент кафедры "Финансы и кредит" Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич поддержал коллегу и заявил, что субсидирование ипотеки направлено в первую очередь на поддержку банков.